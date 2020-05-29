Прокурор Татарстана прочитал детям басню Толстого «Отец и сыновья» — видео

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Прокурор Татарстана Ильдус Нафиков принял участие в акции «Читаем детям вместе», которая приурочена к Международному дню защиты детей.

Он прочитал произведение Льва Толстого «Отец и сыновья». Перед тем, как начать чтение Нафиков поздравил детей с их днем, пожелал хорошо учиться, жить дружно и не болеть.

Произведение рассказывает о том, как важно близким людяи жить в мире и согласии, без ссор.

Акцию «Читаем детям вместе» поддержали уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Гузель Удачина, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Присоединиться к акции может любой желающий, записав на видео фрагмент чтения детской книги (не более 1 минуты), стихотворения, рассказа или сказки. Видео необходимо разместить в Инстаграме и «ВКонтакте» до 20 августа с хэштегом #читаемдетямрт.

