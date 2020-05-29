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В деревне Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству

23:12, 29.05.2020

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по бешенству на территории деревни Биюрган Тукаевского района РТ.

Согласно тексту документа, карантин был введен 26 марта в связи с «неблагополучием по заболеванию бешенством животных». Его отмену утвердили вчера, 28 мая, следует из указа.

В апреле президент РТ Рустам Минниханов снял карантин по бешенству в одном из районов Казани.

В Татарстане ветеринары вакцинировали диких плотоядных животных от бешенства. Эта операция проводится два раза в год.

ОбществоВласть Татарстан
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