В деревне Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по бешенству на территории деревни Биюрган Тукаевского района РТ.

Согласно тексту документа, карантин был введен 26 марта в связи с «неблагополучием по заболеванию бешенством животных». Его отмену утвердили вчера, 28 мая, следует из указа.



В апреле президент РТ Рустам Минниханов снял карантин по бешенству в одном из районов Казани.

В Татарстане ветеринары вакцинировали диких плотоядных животных от бешенства. Эта операция проводится два раза в год.

