На набережной озера Кабан в Казани открылся участок вдоль улицы Марджани

В Казани завершились работы по благоустройству участка набережной озера Кабан от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан.

Здесь появились обустроенная нижняя палуба со стороны театра им. Г. Камала, велодорожка, лебединый домик, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы по улице Марджани, помещения кафе, круглогодичного туалета.



Ограждения убрали еще 27 мая, сообщается на официальной странице озера в «Инстаграме».

В Казани до 2 июля пройдут общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об утверждении проекта планировки и межевания территории по ул. Хади Такташа». В этом месте сейчас строят вторую очередь набережной озера Нижний Кабан.

Концепция развития этой территории была представлена еще давно, и она частично не совпадает с представленным ниже планом. По концепции на новом участке набережной предполагалось только четыре функциональных зоны — «Спорт», «Река», «Лес» и «Мост». А в проекте, выносимом на обсуждение, их пять, и они совершенно другие. Все подробности — в материале «Реального времени».

