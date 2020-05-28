Никаких парковок: опубликован проект второй очереди набережной Кабана

Фото: Илья Репин

Концепция и проект — разные вещи

В Казани с сегодняшнего дня и до 2 июля пройдут общественные обсуждения по проекту постановления исполкома «Об утверждении проекта планировки и межевания территории по ул. Хади Такташа». В этом месте сейчас строят вторую очередь набережной озера Нижний Кабан.

Предложения будут приниматься с 8 по 11 июня в информационной системе «Общественные обсуждения» и в управлении архитектуры и градостроительства Казани по ул. Груздева, 5, кабинет 102 (с 9:00 до 17:00).



Согласно проекту, с севера участок строительства отграничивает улица Марселя Салимжанова, с юга — Нурсултана Назарбаева, с востока — Хади Такташа, с запада — озеро Нижний Кабан. Общая площадь создаваемой рекреационной зоны составит 128 384,24 кв. м.

Концепция развития этой территории была представлена еще давно, и она частично не совпадает с представленным ниже планом. По концепции на новом участке набережной предполагалось только четыре функциональных зоны — «Спорт», «Река», «Лес» и «Мост». А в проекте, выносимом на обсуждение, их пять, и они совершенно другие.

Первая зона в обновленном проекте — «Фитнес», она находится в северной части, рядом с центром «Планета Фитнес». Здесь будут амфитеатр, площадки для фитнеса и отдыха с организацией спусков к воде, обустроенные пешеходные и озелененные зоны.

Второй будет торгово-коммерческая зона около ресторана «Пир». Там появятся торговые павильоны, площадки для барбекю и отдыха. В обеих зонах появятся и фитоочистные сооружения, представляющие собой ярусную систему естественной очистки с помощью специально высаженных растений. Воду из них, как обещают проектировщики, можно будет даже пить.

Третья зона — спортивная, она включает территорию Центра спортивной подготовки. В нем будет работать школа водно-гребных видов спорта и расположатся пирсы для спортивных судов.

Найдется место и для парка культуры — это будет следующая зона, он появится в южной части набережной.

Входная зона расположится в районе пересечения улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. На входе для акцентирования внимания построят смотровую башню. Дополнительно там появится экстрим-зона для скейтбордистов, велосипедистов и роллеров.

Сама набережная Кабана обозначена в плане как территория для прогулок. Она включит в себя бульвар с малыми архитектурными формами, пешеходными дорожками, проходы к береговой полосе.

Для связи с противоположной стороной, то есть улицей Шигабутдина Марджани, предлагается построить мост вдоль существующего транспортного моста по ул. Нурсултана Назарбаева.

В состав набережной войдут и велосипедные дорожки, и шесть велопарковок на 30 мест. Парковок в зоне отдыха не будет. Единственная парковка предусмотрена на прилегающей территории — на 490 машин.

Самое дорогое общественное пространство республики

Строить вторую очередь набережной озера Кабан начали летом прошлого года. Ее хотели открыть уже в конце мая, но событие пришлось отложить. Основные работы по благоустройству планируется завершить только к концу августа. Десять дней назад рабочие приступили к укладке покрытия в прогулочной зоне. Каждый день на объекте, по данным мэрии Казани, работают 60 строителей.

Набережная стала самым дорогим общественным пространством, которое будет организовано в республике в 2020 году — на нее в целом направят больше 964 миллионов рублей. Протяженность двух новых участков — от ул. Хади Такташа до ул. Назарбаева и по ул. Марджани в Старо-Татарской слободе — составляет почти 2 км.

Дарья Пинегина