В России может увеличиться число штрафов, которые можно оплатить со скидкой

В проекте Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях увеличивается число штрафов, которые можно оплатить со скидкой в 50%.

Так, в разработанном документе возможность уплаты административного штрафа с 50% скидкой в течение 20 дней предлагается установить в качестве общего правила, сообщается на сайте Минюста РФ.

Такая возможность не будет действовать при совершении грубых правонарушений, а также правонарушений в сфере транспортной безопасности и отдельных правонарушений в сфере дорожного движения. К ним относится, например, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора.



Также граждане смогут восстановить срок уплаты штрафа со скидкой, если копия документа о назначении этого штрафа поступила после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.

В августе прошлого года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

