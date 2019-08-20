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В Госдуме предложили условие для освобождения водителя от штрафа

07:32, 20.08.2019
В Госдуме предложили условие для освобождения водителя от штрафа
Фото: www.pexels.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированное камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в десятидневный срок.

Авторы данной инициативы пояснили, что часто многие водители узнают о наложении административных штрафов, совершенные ими достаточно давно.

При этом, водителям, в установленный законодательством срок, не направили постановления по делу об административных правонарушениях, в том числе в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, пишут РИА Новости.

По мнению авторов законопроекта, его принятие поможет автомобилистам своевременно узнавать о штрафах и оплачивать их со скидкой.

Напомним, российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

ОбществоАвто
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