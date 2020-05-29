Андрей Кончаловский рассказал о цензуре в Голливуде

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал, как начинал свою карьеру в Голливуде и о цензуре на «фабрике грез».

Он приехал в США в последние годы послевоенного расцвета Голливуда. По словам Кончаловского, когда он попал туда, в американской киноиндустрии царствовало европейское кино.

«Спилберг обожал Трюффо, французского режиссера. Коппола, Скорсезе обожали неореализм и все картины де Сики. Морис Шевалье снимался в Голливуде во время войны. После войны — Витторио Гассман, Софи Лорен. После этого в Америку позвали великих режиссеров — Куросаву, Феллини, Бергмана», — рассказал режиссер, добавив, что последние так и не смогли работать в Голливуде.

«Я приехал в место, где всегда надо было уметь себя продавать. И я вдруг понял, что не умею себя продавать. Потому что советская власть. При советской власти себя продавать не надо, не надо приходить с каким-то сюжетом, что-то там рассказывать и говорить, как много это все принесет денег», — вспоминает Кончаловский.

По мнению режиссера, в Голливуде более мощная цензура, чем она была в Советском Союзе. Кончаловский объяснил это тем, что в Союзе нельзя было снимать только те картины, которые ставили под вопрос роль Коммунистической партии, на остальное никаких запретов не было.

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