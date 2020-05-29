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В Татарстане утвердили список территорий для единовременных выплат врачам

19:40, 29.05.2020
В Татарстане утвердили список территорий для единовременных выплат врачам
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане утвердили перечень удаленных и труднодоступных территорий в целях осуществления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Данные территории есть во всех районах Татарстана. Полный список можно найти в документе.

Ранее сегодня в Татарстане также утвердили порядок доплат соцработникам. Конкретная сумма будет зависеть от квалификации сотрудника, а также от того, работает ли он с коронавирусными больными.

ОбществоМедицина Татарстан
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