В Татарстане утвердили список территорий для единовременных выплат врачам

В Татарстане утвердили перечень удаленных и труднодоступных территорий в целях осуществления единовременных компенсационных выплат врачам и фельдшерам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Данные территории есть во всех районах Татарстана. Полный список можно найти в документе.

Ранее сегодня в Татарстане также утвердили порядок доплат соцработникам. Конкретная сумма будет зависеть от квалификации сотрудника, а также от того, работает ли он с коронавирусными больными.