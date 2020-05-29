В Татарстане утвердили порядок доплат соцработникам

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил порядок доплат соцработникам в республике.

Согласно постановлению, выплаты устанавливаются с 15 апреля по 15 июля в случае введения особого режима работы. Конкретная сумма будет зависеть от квалификации сотрудника, а также от того, работает ли он с коронавирусными больными.

Так, врачи получат 40 тысяч рублей за 14 дней. Если соцработник работает с заболевшими коронавирусом, то к этой цифре прибавляется 20 тысяч. Медсестры, лаборанты, средний медперсонал, инструкторы и другие работники по 25 тысяч и плюс еще 15 тысяч при работе с COVID-положительными пациентами.

Сотрудникам, работающим с семьями, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу выплатят по 25 тыс. рублей и еще 10 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирусный больной.

Отмечается, что при выявлении у соцработника коронавируса за ним сохраняется право на выплату в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Татарстан получит 56,2 млн рублей на доплаты социальным работникам. Всего регионам выделили 7,6 млрд рублей.