Жириновский о коммунизме: «Эту подлянку нам подсунули с Запада. Коммунизма никогда нигде не будет»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коммунизм России подкинули с Запада. Об этом он написал в своем «Телеграме» на фоне того, что сейчас многие говорят о заговоре против России.

По мнению политика, западные страны столетиями сплачивались против России, дискредитировали ее, представляли в дурном свете и запугивали ею другие страны — это «не новинка». Против России было запущено множество проектов, считает Жириновский.

«Возьмите тот же коммунизм. Эту подлянку нам подсунули с Запада. Коммунизма никогда нигде не будет, это утопия, абсурд! Но нам подсунули, чтобы мы этим занимались сто лет. А пока мы топчемся — они идут дальше», — написал Жириновский.

Он посоветовал оставить позади «эти сказки» и двигаться вперед.

Ранее Жириновский рассказал, как решить проблему с экс-главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который подал иск в Верховный суд РФ на президента Владимира Путина из-за своего увольнения. Тут поможет избрание только на один срок и для губернатора, и для министра, и для главы государства. Тогда «смена чиновников станет нормальным процессом, который ни у кого не вызывает плохих эмоций».

