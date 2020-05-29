Джастин Бибер опубликовал снимок на фоне русского матерного слова — под пост набежали россияне

Фото: скриншот

Канадский поп-певец Джастин Бибер опубликовал в Instagram снимок, где он сидит на крыше и смотрит вдаль. На самой крыше отчетливо виднеется русское матерное слово.

«Ни одна жизнь не имеет значения, пока жизни чернокожих не будут иметь значение», — подписал он фотографию. Это отсылка к движению Black Lives Matter, выступающему против насилия в отношении к афроамериканцев.

Под постом много комментариев оставили русские: «Дружище, знал бы ты, на сколько русский язык могуч.........», «Коротко о ситуации в мире» и т.д.