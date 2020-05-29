Онищенко и Пушкина выступили против идеи сократить финансирование проводящим аборты клиникам

Депутат Оксана Пушкина и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступили против идеи сократить финансирование проводящим аборты клиникам. Предложение содержится в докладе детского омбудсмена Анны Кузнецовой, который передан президенту России Владимиру Путину.

«Изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов», — говорится в докладе.

Пушкина считает, что в сегодняшних условиях предложение Кузнецовой «непродуманное и очень опасное». По ее мнению, причина абортов не в легкомысленности российских женщин, а в том, что у них нет денег для воспитания детей.

«Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность», — цитирует Пушкину РБК.

Она добавила, что запреты никогда ни к чему хорошему не приводили. «Вы хотите снова получить проблему кустарных абортов, умерших младенцев и матерей?» — сказала Пушкина.

Онищенко также считает, что из-за сокращения финансирования клиник в России станет больше женщин-инвалидов. «Мы уже запрещали аборты, в сараях повивальные бабки в антисанитарных условиях гробили молодых девочек, лишали их здоровья и счастья быть матерями», — сказал Онищенко в интервью «Говорит Москва».