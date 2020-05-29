Заместители прокурора Татарстана за 2019 год заработали 11,4 млн рублей

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По итогам 2019 года заместители прокурора Татарстана задекларировали 11,4 млн рублей дохода.



Так, первый заместитель прокурора РТ Сергей Старостин в прошлом году заработал 2,9 миллиона рублей. В собственности у него 2/3 доли в квартире площадью 104,6 кв. м, земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м, дом площадью 190,6 кв. м и стояночное место, а также «Волга ГАЗ-24». Его жена за прошлый год ничего не заработала, но владеет квартирой площадью 17,3 кв. м и автомобилем Mersedes-Benz GLA.

Заместитель прокурора Олег Даминов в 2019 году получил доход в размере 2,7 млн рублей, он владеет площадью 1,7 тыс. кв. м и дом на 322,1 кв. м.

Еще один заместитель, Марат Долгов, который недавно покинул пост, в 2019 году заработал 2,8 млн рублей. Он владеет четвертью доли в квартире площадью 100,7 кв. м, участком площадью 1 тыс. кв. м и домом площадью 124,6 кв. м. Также в прошлом году он купил автомобиль Hyundai Creta. Жена Долгова в прошлом году получила в качестве заработка 960 тыс. рублей.

Еще один заместитель Нафикова Юлия Наумова в 2019 году поучила доход в 2,8 млн рублей. У нее в собственности есть дом площадью 247,9 кв. м, две квартиры, земельный участок площадью 555 кв. м, а также автомобиль KIA Sportage SLS.

Ранее сообщалось, что глава ведомства Илдус Нафиков в прошлом году заработал 3,6 млн рублей.