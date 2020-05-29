За прошлый год Илдус Нафиков заработал 3,6 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Татарстана опубликовала декларации о доходах и имуществе за 2019 год. Так, глава ведомства Илдус Нафиков в прошлом году заработал 3 602 000 рублей.

Из имущества в собственности у него есть земельный участок площадью 602 кв. м и жилой дом площадью 132 кв. м, в пользовании — квартира площадью 169 кв. м и стояночное место. Также у Нафикова есть автомобиль Nissan X-Trail и моторное судно Silver Hawk.

Напомним, что по итогам 2018 года Илдус Нафиков получил доход в размере 3 678 242 рублей. Состав имущества за год у прокурора не изменился.