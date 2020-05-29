В Татарстане прокуратура выявила нарушения поставок продуктов в детсады

Фото: прокуратура РТ

В Татарстане прокуратура Новошешминского района выявила нарушения поставок продуктов питания в детские сады.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в МБДОУ «Волчинский детский сад «Колосок» и МБДОУ «Екатерининский детский сад «Улыбка» продукты поставлялись всего раз в месяц — вместо предусмотренных договором двух. Чтобы продукты не испортились, в детских садах были вынуждены расходовать месячный запас фруктов в короткие сроки. В результате одну половину месяца дети ели фрукты, а во вторую оставались без них.

Прокуратура района внесла в адрес главы района и начальника районного отдела образования представления об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Ранее в Набережных Челнах сотрудницу детсада наказали за то, что она неправильно повесила российский флаг. По данному факту прокуратура провела проверку и вынесла представление об устранении нарушений и привлечении ответственных должностных лиц.

