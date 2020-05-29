Билялетдинов: «Когда я пришел в «Рубин», Бердыев хотел отправить Азмуна в аренду»

Фото: Роман Хасаев

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о попытке Курбана Бердыева после своего ухода из клуба отправить нападающего Сердара Азмуна в аренду из казанской команды.

«У меня с ним все сложилось великолепно. Когда я пришел в январе, его предыдущий тренер (Курбан Бердыев, — прим. ред.) хотел отправить в аренду, мол, рано ему еще, пусть в 18 лет играет где-то в другом месте.

Я его «тормознул», и уже во втором туре он у меня вышел в стартовом составе. Хотел и в первом туре, но там был Девич, нужно было посмотреть ситуацию первого стартового матча.

Я бы выпустил его и в Лиге Европы, но он уехал решать армейские вопросы в Иран и задержался там надолго, поэтому выпал из тренировочного процесса. Ну а когда вернулся, то я его выпустил, и из стартового состава он больше не выпадал. Его отец меня благодарил», — сказал Билялетдинов в интервью «Реальному времени».

Ранее стало известно, что кандидатура Сердара Азмуна заинтересовала несколько ведущих итальянских клубов. Сам иранец уже заявил о желании покинуть «Зенит» и попробовать свои силы в другом чемпионате.

Напомним, Билялетдинов пришел в «Рубин» зимой 2014 года, сменив на посту главного тренера клуба Курбана Бердыева. В то время Азмун только начинал свои выступления на высоком уровне. Через некоторое время Бердыев забрал иранского нападающего с собой в «Ростов» и привел ростовский клуб к серебряным медалям чемпионата страны.

Подробнее об интересе итальянских команд к Азмуну, а также его шансах заиграть в более сильном первенстве можно почитать в материале «Реального времени».