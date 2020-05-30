Карты Банка «Аверс»: скидки и возможности

Фото: Ринат Назметдинов

Банк «Аверс» выпускает карты MasterCard PayPass и Visa payWave, которые позволяют производить оплату бесконтактно, а также карты национальной платежной системы «Мир».



Держателям карты Банка доступно бескомиссионное снятие наличных средств в банкоматах любого банка на территории всей страны и возможность бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE» для совершения платежей и переводов с дополнительной защитой 3D-secure при онлайн-покупках в любое время и в любом месте.



Банк «Аверс» также предлагает своим клиентам экономить на топливе. Держатели карт банка могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС сети «ТАИФ-НК», «Татнефтепродукт» и «Автодорстрой». Скидки по картам действуют на всех автозаправочных станциях ГК «ТАИФ» при оплате банковской картой международной платежной системы MasterCard.



Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, по телефону 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.



Акция «Командная игра» проводится с 10.03.2020 по 09.06.2020. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции и списком АЗС, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.



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