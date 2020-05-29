Шевченко: «Ламса удивлен, что Цулыгин остался в «Салавате Юлаеве»

Эксперт по КХЛ и журналист Алексей Шевченко рассказал о реакции главного тренера «Салавата Юлаева» Томи Ламсы на сохранение в тренерском штабе экс-наставника уфимцев Николая Цулыгина.

По его словам, финский специалист поступает правильно, когда требует убрать россиянина со скамейки уфимской команды.

«Вообще-то, это абсолютно разумное требование. Уверен, что Ламса (а по моим данным, и руководство клуба) очень удивлен, что Цулыгин вообще остался в «Салавате Юлаеве», хотя после такого унижения он должен был покинуть команду. Ошибка руководства — они не должны были вообще допускать такой ситуации.

Ламса имеет право потребовать, чтобы помощника не было на скамейке, он был бы прав, если бы настаивал на окончательном увольнении Цулыгина, ведь сейчас именно иностранец отвечает за результат, и никто другой», — считает Шевченко.

По мнению журналиста, предложение остаться было сделано Цулыгину только из вежливости и в руководстве клуба были уверены, что специалист откажется.

Отметим, что пресс-служба «Салавата Юлаева» отказалась комментировать информацию о просьбе Ламсы относительно Цулыгина.

Ранее стало известно, что финский тренер сам попросился на пост главного тренера уфимцев после окончания минувшего сезона.