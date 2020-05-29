Гособвинитель запросил 4 года колонии безопаснику МВД РТ за аферу с имитацией взятки

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Сегодня Вахитовский райсуд Казани дошел до прений по делу бывшего оперативника из службы собственной безопасности МВД Татарстана Максима Морозова. Гособвинитель Рамиль Галеев просил отправить его в колонию на 4 года за мошенничество на 4,3 млн рублей с имитацией взятки и «продажей» секретных документов, передает журналист «Реального времени».



Морозов вину признал полностью, ранее суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Такой порядок гарантирует подсудимому наказание не более двух третей от максимальной санкции за преступление.

Уголовное дело в отношении Морозова расследовал 2-й отдел Следкома по РТ по оперативным материалам УФСБ по РТ.

Потерпевшей признали супругу ныне осужденного казанского бизнесмена Максима Китанина. Она верила в невиновность мужа и надеялась получить доказательства о фальсификации материалов его дела в части сбыта гашиша и хранения кокаина. Один из знакомых по ее просьбе обратился за помощью к знакомому безопаснику МВД Морозову. А тот, по версии следствия, пообещал заняться поиском компромата против наркополицейских и сам предложил решить вопрос о возврате дела Китанина из суда в прокуратуру и МВД.

Сотрудники Следкома по РТ установили — Морозов сфальсифицировал справку, что найденные у Китанина наркотики ранее изымались в тайнике под Казанью, и запросил за нее 700 тысяч рублей. А также еще 3,5 млн рублей якобы для неких представителей судейского сообщества, первым траншем которого должны были стать 1,1 млн рублей.

Дело было возбуждено после перевода 1,8 млн рублей на указанный майором счет фирмы. Первоначально Китанина подозревали в получении взятки.