В Госдуме предложили запретить вывозить пищевые отходы на свалку

Депутат Госдумы Сергей Вострецов выступил с предложением запретить вывозить на полигоны для захоронения пищевые отходы. Письмо с предложением направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как пишут «Известия», предложение касается юридических лиц, которые не смогли реализовать продукты. Бытовой мусор, образующийся у населения, включать в список запрещенных не предлагают.

По мнению авторов инициативы, запрет на захоронение пищевых отходов позволит учитывать реальные рыночные запросы. Излишки предлагается передавать в качестве благотворительной помощи или продавать по акции. Просроченные продукты рекомендуют обязать сдавать на переработку.

В Казани завершается рекультивация Самосыровской свалки. Там начали высаживать деревья и кустарники. Здесь планируется высадить около 1 500 саженцев рябины и спиреи.

