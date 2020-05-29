Счет на реабилитацию дочери заслуженного врача РТ сотавил 12 млн рублей

В Казани продолжают сбор денег на лечение 13-летней Марты Юсуповой, дочери завотделением УЗИ Межрегионального клинико-диагностического центра Камиля Юсупова. Девочка пережила клиническую смерть, теперь ей нужна серьезная реабилитация. Сумма, которую за последние дни собрали неравнодушные люди, приближается к половине стоимости реабилитации, около 5 млн рублей, но на шестимесячный курс в институте Гуттмана в Барселоне необходимо 12 млн рублей.



— Мы навели справки, в институте Гуттмана как раз занимаются такими неврологическими детьми. Комплекс включает множество восстановительных процедур кинезитерапии, массажа. Есть надежда. К тому же в этом центре восстанавливаются 30-летний парень и ребенок после автокатастрофы, оба из Казани. Мальчик был полностью обездвижен. Результаты, которые мы увидели, впечатляют. Наши доктора, которые работают в МКДЦ, в сосудистой хирургии и в неврологии, сопоставив данные, тоже рекомендовали этот центр. Там запрашивают стопроцентную предоплату, а потом делают вызов, — сообщила Альбина Яруллина.

Подробнее об истории Марты читайте в материале «Реального времени».

