Казанский вертолетный завод передал в Башкирию медицинский «Ансат»

Вертолет «Ансат», собранный на Казанском вертолетном заводе (КВЗ), был передан Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Он будет использоваться как медицинский транспорт в Башкирии.

Эксплуатировать вертолет будет уфимское АО «Транспортный навигационный центр», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России», в который входит в КВЗ.

Медицинский «Ансат» получил систему искусственной вентиляции легких и теле-ЭКГ, расшифровывающее кардиограмму в реальном времени.

«Полученное в 2020 году одобрение Росавиации на установку в «Ансат» с медмодулем комплекса для перевозки неонатальных пациентов, а также одобрение авиационных властей на оборудование «Ансатов» инфекционными боксами, значительно расширяет эксплуатационные возможности вертолета и повышает его коммерческую привлекательность», — приводит пресс-служба слова гендиректора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

Ранее уже сообщалось, что специалисты ГТЛК и ТНЦ уже провели приемку винтокрылой машины.