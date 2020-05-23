Вертолет «Ансат» прошел техническую приемку в Казани и отправится в Уфу

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Транспортный навигационный центр завершили техническую приемку вертолета «Ансат» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.

Вертолет построил Казанский вертолетный завод по заказу ГТЛК по программе лизинга отечественных вертолетов, в том числе для нужд санитарной авиации. Воздушное судно получит в лизинг ТНЦ (Уфа), соответствующий контракт был подписан в феврале 2020 года.

Вертолет «Ансат» будет использоваться для оказания экстренной медицинской помощи.

В мае стало известно, что в вертолетах санавиации «Ансат» установят боксы для больных COVID-19.