Вертолет «Ансат» прошел техническую приемку в Казани и отправится в Уфу
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Транспортный навигационный центр завершили техническую приемку вертолета «Ансат» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ГТЛК.
Вертолет построил Казанский вертолетный завод по заказу ГТЛК по программе лизинга отечественных вертолетов, в том числе для нужд санитарной авиации. Воздушное судно получит в лизинг ТНЦ (Уфа), соответствующий контракт был подписан в феврале 2020 года.
Вертолет «Ансат» будет использоваться для оказания экстренной медицинской помощи.
В мае стало известно, что в вертолетах санавиации «Ансат» установят боксы для больных COVID-19.
Справка
ГТЛК — крупнейший заказчик гражданских вертолетов отечественного производства. Компания финансирует программу по развитию лизинга вертолетов российского производства. На 1 мая 2020 года в программу инвестировали 36,3 млрд рублей. Всего в лизинг передан 91 вертолет Ми-8 и «Ансат».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым