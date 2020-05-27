100-летие ТАССР, помощник Нагуманова вылечился от коронавируса: новое в «Инстаграме» от глав районов Татарстана 27 мая

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«Реальное время» продолжает делать обзор наиболее интересных постов глав районов Татарстана в «Инстаграме». Сегодня в республике отмечают 100 лет со дня образования ТАССР, и эту важную дату чиновники не могли оставить без внимания.

Мы посмотрели, как главы районов Татарстана поздравили республику и ее жителей с юбилеем в своих соцсетях, и публикуем самое интересное.

Еще более высоких достижений, успехов и прекрасного будущего народу республики пожелал глава Алькеевского района РТ Александр Никошин. «Создание ТАССР стало новым стартом для исторического развития нашего народа», — написал он, подчеркнув, что в этот период зародились сельское хозяйство, промышленность, наука и национальная культура. Пост-поздравление Никошин сопроводил своим фото на фоне трех флагов — российского, татарстанского и флага Алькеевского района. Все просто и лаконично.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в честь такой знаменательной даты провел прямой эфир с главой фермерского хозяйства «Новоникольское» Алексеем Заикиным. Отметим, что трансляцию чиновник вел из своего рабочего кабинета. В первую очередь Нагуманов поздравил альметьевцев с праздником и успокоил жителей, которые «завалили» его директ вопросами о его самочувствии и состоянии здоровья его помощника. «У меня все благополучно, все хорошо», — заверил глава Альметьевского района. Режим самоизоляции для него закончился в эти выходные.

Помощник Нагуманова вылечился от коронавируса. Два теста на инфекцию показали отрицательный результат, после чего он вернулся к работе.

Руководитель Арского района Ильшат Нуриев «запостил» сегодня трехминутное видео на татарском языке с поздравлениями со 100-летием ТАССР, в котором он сам принял участие. В ролике также снялись предприниматели, фермеры и врачи района. Подписчики Нуриева оценили видео, оставив комментарий со смайликами в виде сердечек, цветочков и аплодисментов.

Поздравлениями только с помощью соцсетей решил не ограничиваться глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин. Он сегодня принял участие в конкурсе лучших механизаторов района по промежуточным результатам посевной компании 2020 года.

Также Гатиятуллин опубликовал свое интервью с местными журналистами в честь праздника. Правда, в кадре хоть и соблюдена социальная дистанция, однако маски и перчатки ни руководитель Бавлинского района, ни корреспондент не надели.

Несмотря на праздник, работа кипит, в том числе и у главы исполкома Ютазинского района РТ Аяза Шафигуллина. Сегодня туда прибыли заместители министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ринат Абдуллин и Айназ Ярмиев. Все вместе они посетили объекты строительства и капремонта в поселке Уруссу, сообщил Шафигуллин.

Вопросы благоустройства Центрального парка в селе Старое Дрожжаное обсуждал сегодня глава Дрожжановского района Марат Гафаров. Оттуда он приложил видео.