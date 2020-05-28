В Татарстане задолженность по аренде муниципального имущества и земельных участков превысила 400 млн рублей

В Татарстане по состоянию на 1 мая этого года общая задолженность по аренде муниципального имущества и земельных участков достигла 435 млн рублей, сообщил сегодня премьер-министр республики Алексей Песошин.

Наибольшая задолженность зафиксирована в Казани (203 млн рублей), Набережных Челнах (47,7 млн рублей) и Чистопольском районе (46,9 млн рублей).

При этом Песошин заметил, что в Бавлинском районе полностью погасили задолженность по аренде, значительное ее погашение произошло в Дрожжановском, Буинском, Лениногорском районах, по платежам за имущество — в Тюлячинском, Атнинском, Нижнекамском районах.

По словам министра земельных и имущественных отношений РТ Фаниля Аглиуллина, с этого года задолженность по аренде земельных участков и муниципального имущества выросла на 42 млн рублей в 25 муниципальных образованиях республики.

Среди основных причин роста задолженности спикер назвал слабую и несистемную претензионно-исковую работу, отсутствие надлежащего учета арендных отношений, кадровый дефицит (для ряда районов), наличие значительного количества арендаторов, которые находятся в стадии банкротства, передает пресс-служба президента РТ.

В феврале долги по аренде муниципального имущества и земельных участков в Татарстане достигли 393 млн рублей. Более половины суммы пришлось на Казань.

