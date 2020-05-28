Глава МЧС по РТ заявил, что трагедии в больнице Зеленодольска можно было избежать

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

Трагедии в зеленодольской больнице, где на пожаре погибли три человека, можно было избежать, если бы вовремя сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин во время заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям в Кабинете министров РТ.

Он отметил, что если бы в экстренные службы вовремя поступило сообщение о пожаре, очаг возгорания могли ликвидировать раньше. «Все бы обошлось без жертв», — подчеркнул глава МЧС по РТ.

В связи с этим Хабибуллин обратил внимание на то, что не во всех медучреждениях Татарстана соблюдаются правила пожарной безопасности. В частности, в пяти больницах в Казани отсутствует система пожарной сигнализации, отметил докладчик.

22 мая в Зеленодольске произошел пожар в сосудистом отделении больницы на улице Гоголя в Зеленодольске. Погибли три человека. 88 пациентов эвакуировали. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил Зеленодольскому городскому прокурору Анатолию Трифонову провести проверку по факту пожара в центральной районной больнице.



Также замначальника главного управления МЧС России по Татарстану Сергей Сергеев сообщал, что в Татарстане на объектах здравоохранения с 2015 по 2019 годы произошел 651 пожар.

