За четыре года на объектах здравоохранения в Татарстане произошло более 600 пожаров

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане на объектах здравоохранения с 2015 по 2019 годы произошел 651 пожар, об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по Татарстану Сергей Сергеев.

В результате возгораний погибли 30 человек, еще 71 получили различные травмы. Материальный ущерб от пожаров оценивается в более чем 128 млн рублей.

Самыми частыми причинами пожаров стали нарушения правил техэксплуатации бытовых и электроприборов (по этой причине произошло 347 пожаров), неосторожное обращение с огнем (156 пожаров), умышленное уничтожение чужого имущества и поджог (69 пожаров).

Также за пять лет в Татарстане на объектах соцсферы с круглосуточным пребыванием людей случилось 11 пожаров. 8 из них произошли на объектах здравоохранения, 2 — на объектах соцзащиты людей и один — на объекте образования. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Ущерб от этих пожаров составил 1,7 млн рублей, рассказал докладчик.

22 мая в Зеленодольске произошел пожар в сосудистом отделении больницы на улице Гоголя в Зеленодольске. Погибли три человека. 88 пациентов эвакуировали.

