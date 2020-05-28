В КФУ рассказали о разработке вакцины от коронавируса и тест-системы на антитела

В рамках прошедшей сегодня пресс-конференции проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов ответил на главные вопросы, касающиеся коронавируса и борьбы с ним. В частности, он рассказал о разработке вакцины и тест-системы на антитела.



«Что касается вакцины, то в самом начале пути мы думали бросить все силы на ее разработку. Да, ею надо заниматься. У нас, кстати, параллельно идут разработки в лаборатории Альберта Ризванова. Но в большей степени мы сейчас перегруппировали силы на диагностику и изучение иммунитета. Произошла перегруппировка приоритетов», — сообщил Киясов.

Также спикер прокомментировал разработку в КФУ тест-системы на антитела, а точнее, обозначил примерные сроки, когда все желающие смогут ею воспользоваться.

«Мы уже делали иммуноферментный анализ для сотрудников и нашей клиники. Тест-система на полосках разрабатывается сейчас для того, чтобы она была доступна широким массам. Как платная услуга она будет предлагаться в университетской клинике и нашем клиническом центре. Если не ошибаюсь, уже со следующей недели все иммуноферментные вещи и ПЦР будут доступны платно», — рассказал проректор.

На вопрос о том, получил ли вуз оборудование для изготовления экспресс-тестов на антитела, Андрей Киясов ответил, что в настоящее время оно находится в Казани на «растаможке». Как только этот процесс завершится, оборудование будет быстро смонтировано.

Ранее Альберт Ризванов в эфире ток-шоу «60 минут» на федеральном канале «Россия 1» рассказал о том, как в Казани разрабатывают тест на антитела к коронавирусу. По его словам, создание такой тест-системы важно, чтобы определить популяционный иммунитет.