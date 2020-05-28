В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч мальков стерляди

В Куйбышевское водохранилище запустили более 20 тысяч молоди стерляди. Каждый малек весит не менее 3 грамм.

Мальков выпустили специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл вместе с отделом по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Республике Марий Эл Камско—Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», передает Минэкологии РМЭ.

Мальков выпустили для компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Ранее Госкомитет Татарстана по биоресурсам отчитался, что в Татарстане удалось остановить снижение численности стерляди. Он сообщил, что прекратилось сокращение популяции краснокнижного вида — волжской стерляди.

