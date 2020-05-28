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Общество

В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч мальков стерляди

12:18, 28.05.2020
В Куйбышевское водохранилище выпустили 20 тысяч мальков стерляди
Фото: mari-el.gov.ru/minle

В Куйбышевское водохранилище запустили более 20 тысяч молоди стерляди. Каждый малек весит не менее 3 грамм.

Мальков выпустили специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл вместе с отделом по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов по Республике Марий Эл Камско—Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», передает Минэкологии РМЭ.

Мальков выпустили для компенсации ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам и среде их обитания.

Ранее Госкомитет Татарстана по биоресурсам отчитался, что в Татарстане удалось остановить снижение численности стерляди. Он сообщил, что прекратилось сокращение популяции краснокнижного вида — волжской стерляди.

Общество Татарстан
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