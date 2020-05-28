Нумизматы просят за монеты к 100-летию ТАССР почти 6 тысяч рублей
В одном из интернет-магазинов для нумизматов в продаже появилась монета к 100-летию ТАССР. За нее продавец просит 5 990 рублей.
Напомним, Центробанк выпустил данную монету, сделанную из серебра 925-й пробы, 29 апреля. Ее номинал — 3 рубля, тираж — всего 3 тысячи штук.
На монете размещено рельефное изображение молодых людей в традиционных татарских костюмах, исполняющих национальный танец. Фоном для центральной композиции служит Казанский кремль. На монете есть надписи — слева в две строки «100 ЛЕТ», внизу по окружности «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН». Монета изготовлена Санкт-Петербургским монетным двором.Общество Татарстан
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