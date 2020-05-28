Бунтовщики из обсерватора в «Ливадии» в РТ получили от 8 до 12 суток ареста

Фото: кадр видео из соцсети

Восемь бунтовщиков из санатория «Ливадия» получили от 8 до 12 суток ареста. Вахтовики проведут это время в спецприемнике.

Как стало известно «Реальному времени», один человек получил 12 суток ареста. Четверым бунтовщикам суд постановил провести за решеткой 10 суток. Еще трое отделались арестами в 8 суток.

Как прокомментировали «Реальному времени» в Росгвардии РТ, больше в санатории бунт не поднимался.

Ранее вахтовики из Сургута, находящиеся на обсервации в санатории «Ливадия», изрядно выпили и начали дебоширить. Напившись, мужчины били стекла и двери, а потом стали угрожать поджечь здание санатория.

