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Бунтовщики из обсерватора в «Ливадии» в РТ получили от 8 до 12 суток ареста

09:09, 28.05.2020 1
Бунтовщики из обсерватора в «Ливадии» в РТ получили от 8 до 12 суток ареста
Фото: кадр видео из соцсети

Восемь бунтовщиков из санатория «Ливадия» получили от 8 до 12 суток ареста. Вахтовики проведут это время в спецприемнике.

Как стало известно «Реальному времени», один человек получил 12 суток ареста. Четверым бунтовщикам суд постановил провести за решеткой 10 суток. Еще трое отделались арестами в 8 суток.

Как прокомментировали «Реальному времени» в Росгвардии РТ, больше в санатории бунт не поднимался.

Ранее вахтовики из Сургута, находящиеся на обсервации в санатории «Ливадия», изрядно выпили и начали дебоширить. Напившись, мужчины били стекла и двери, а потом стали угрожать поджечь здание санатория.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:56
    откуда у вахтовиков появился алкоголь....видимо выходили сами или им приносили....
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