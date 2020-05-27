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Промышленность

РЖД за четыре года не снизили цены выставленного на продажу завода в Татарстане

23:44, 27.05.2020
РЖД за четыре года не снизили цены выставленного на продажу завода в Татарстане

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) вновь выставило на продажу имущество шпалопропиточного завода (ШПЗ) в Татарстане. Начальная стоимость по-прежнему составляет 112,4 млн рублей.

Как отмечает «Интерфакс», предприятие принадлежит ОАО «Трансвудсервис» — «дочке» РЖД.

Впервые компания решила продать шпалопропиточный завод в 2010 году. Также аукцион назначался в 2016 году и тогда предприятие оценивалось в 112,4 млн рублей, как и сейчас.

ПромышленностьБизнес Татарстан
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