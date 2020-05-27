Татарстан стал лидером ПФО по расходам на «социалку»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Социальные расходы бюджета Татарстана в 2019 году в расчете на одного жителя республики составили 56,9 тысячи рублей. Республика заняла 13-е место в рейтинге и стала первой среди регионов ПФО.

За год расходы татарстанского бюджета на «социалку» выросли на 1,1%, говорится в исследовании «РИА Рейтинга». Доля социальных расходов из общего объема бюджета составила 58,8%.

Ниже приводится список регионов ПФО с указанием мест в общем рейтинге: