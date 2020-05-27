Татарстан стал лидером ПФО по расходам на «социалку»
Социальные расходы бюджета Татарстана в 2019 году в расчете на одного жителя республики составили 56,9 тысячи рублей. Республика заняла 13-е место в рейтинге и стала первой среди регионов ПФО.
За год расходы татарстанского бюджета на «социалку» выросли на 1,1%, говорится в исследовании «РИА Рейтинга». Доля социальных расходов из общего объема бюджета составила 58,8%.
Ниже приводится список регионов ПФО с указанием мест в общем рейтинге:
- 13 Республика Татарстан
- 29 Нижегородская область
- 30 Удмуртская Республика
- 31 Самарская область
- 38 Ульяновская область
- 47 Пермский край
- 49 Оренбургская область
- 54 Саратовская область
- 55 Республика Башкортостан
- 64 Пензенская область
- 66 Республика Мордовия
- 72 Чувашская Республика
- 74 Кировская область
- 80 Республика Марий Эл
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