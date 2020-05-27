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Татарстан стал лидером ПФО по расходам на «социалку»

21:12, 27.05.2020
Татарстан стал лидером ПФО по расходам на «социалку»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Социальные расходы бюджета Татарстана в 2019 году в расчете на одного жителя республики составили 56,9 тысячи рублей. Республика заняла 13-е место в рейтинге и стала первой среди регионов ПФО.

За год расходы татарстанского бюджета на «социалку» выросли на 1,1%, говорится в исследовании «РИА Рейтинга». Доля социальных расходов из общего объема бюджета составила 58,8%.

Ниже приводится список регионов ПФО с указанием мест в общем рейтинге:

  • 13 Республика Татарстан
  • 29 Нижегородская область
  • 30 Удмуртская Республика
  • 31 Самарская область
  • 38 Ульяновская область
  • 47 Пермский край
  • 49 Оренбургская область
  • 54 Саратовская область
  • 55 Республика Башкортостан
  • 64 Пензенская область
  • 66 Республика Мордовия
  • 72 Чувашская Республика
  • 74 Кировская область
  • 80 Республика Марий Эл
АналитикаОбществоЭкономикаБюджет Татарстан
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