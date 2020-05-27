«Единая Россия» впервые проводит предварительное онлайн-голосование в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Защитить голосование от желания что-то улучшить»

С 25 по 31 мая в республике проходит предварительное голосование по кандидатурам от «Единой России» на допвыборах в Госдуму РФ от Татарстана по Нижнекамскому избирательному округу. Необходимость проведения дополнительных выборов связана с недавней гибелью депутата Айрата Хайруллина, который до трагедии представлял этот округ.

Примечательно, что из-за пандемии коронавируса процедура проходит в онлайн-режиме — на федеральном сайте. Это первый подобный эксперимент в Татарстане. Как сообщили нашему изданию в ситуационном центре партии, за два дня на допвыборах проголосовали уже около 8,5 тысячи человек.

Как сообщили нашему изданию в ситуационном центре партии, за два дня на допвыборах проголосовали уже около 8,5 тысячи человек

Вместе с тем в онлайн-формате (но уже не на сайте, а на специально разработанной информационной блокчейн-платформе) проходят праймериз кандидатов на депутатские мандаты на уровне муниципальных городов и районов, а также на выборах в Госсовет республики. В данном случае свои голоса отдают выборщики, списки которых предварительно сформировали местные отделения партии.

— Перед разработчиками платформы были поставлены две жесткие задачи. Первая — это полная анонимность голосования, чтобы никто не мог посмотреть, кто и за кого проголосовал. И второе — программа должна быть абсолютно защищена от вмешательства извне: как из желания что-то улучшить, так и из желания навредить. Мы эту платформу представляли в ЦИК партии, специалисты ее одобрили. Фактически она гарантирует 100-процентную защиту от внешнего влияния и 100-процентную защиту тайны голоса, — описывал ранее новую систему заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия» Юрий Камалтынов.

Подобного опыта республика тоже до сих пор не знала.

Опыт подсказывает, что я, наверное, мог бы быть полезнее для Татарстана и избирателей именно в той палате, где прошло мое политическое становление

«Мне очень хорошо известны механизмы лоббистской работы»

На мандат погибшего Айрата Хайруллина рассчитывает сенатор от Татарстана Олег Морозов, который сегодня на встрече с журналистами озвучил причины своего участия в выборах.

— У меня большой думский опыт, вся моя политическая жизнь прошла в Госдуме. Мне очень хорошо известны все механизмы законодательной, лоббистской работы, связанной с формированием бюджета, федеральных программ, которые затем реализуются на территории республики. Опыт подсказывает, что я, наверное, мог бы быть полезнее для Татарстана и избирателей именно в той палате, где прошло мое политическое становление, — заявил Морозов.



Второй кандидат — новичок в политике, казанец Марсель Сиразиев, в послужном списке которого до работы в Минмолодежи РТ и на телеканале «Россия 1» числятся многочисленные казанские клубы — от «Арены» до «Четырех комнат». Помимо этого, у Сиразиева есть музыкальное прошлое — в 2008—2010 годах он был участником местной хип-хоп-группы Shoom.

В целом моя программа направлена на развитие социальной и экономической конкурентоспособности молодых людей

— Согласен, я в политике достаточно молодой человек и большую часть своей жизни работаю с молодежью. В целом моя программа направлена на развитие социальной и экономической конкурентоспособности молодых людей. В большей степени это касается вопросов образования, профориентации, достойного места работы, — рассказал о себе кандидат.

«Онлайн может выступать как дополнение»

Переход на онлайн наложил колоссальный отпечаток на весь процесс, в том числе в плане разъяснения позиций кандидатов и их знакомства с избирателями.

В частности, кандидаты, которые хотели выдвигаться на допвыборы в Госдуму и Госсовет, были обязаны разместить ролики на соответствующих сайтах. Можно предположить, что такой формат проигрывает работе в офлайне — как минимум в части охвата аудитории. К примеру, если взглянуть на обращение Олега Морозова к избирателям, выложенное на YouTube, то можно увидеть, что с начала месяца оно набрало всего 460 просмотров.

— Мне бы не хотелось, чтобы все процедуры, и в части праймериз, и дальнейшие, уходили исключительно в онлайн-формат. Встречи с избирателями никаким онлайн-режимом не заменить. На мой взгляд, он может выступать как некое дополнение, — оценил новый формат работы Олег Морозов.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Лина Саримова, фото Максима Платонова