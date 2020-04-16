Впервые с 1995 года парад Победы 9 мая не состоится

Юбилейный парад Победы перенесен на неопределенный срок

Президент России Владимир Путин перенес проведение парада Победы в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он объявил сегодня на совещании с правительством. По сообщению из Кремля, парад и остальные мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», состоятся позже в этом году. Конкретных дат пока нет.

Вопрос о переносе парада обсуждался в течение последних недель. Напомним, недавно российские ветеранские организации попросили Путина перенести московский парад на более позднюю дату. В их обращении говорится:



«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Под ним подписались руководители Российской ассоциации героев, Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ.

Традиция, установившаяся за четверть века, прерывается из-за пандемии



Первый Парад Победы на Красной площади провели 24 июня 1945 года. Это был апофеоз торжества страны, ценой страшных жертв и нечеловеческих усилий победившей фашизм. Принимал парад маршал Георгий Жуков, войсками командовал другой прославленный маршал — Константин Рокоссовский. Из Берлина в Москву привезли Знамя Победы (но на Красную площадь его так и не вынесли из-за того, что знаменосец Семен Неустроев из-за тяжелых ранений не показал должной строевой подготовки — зато вынесли фашистские штандарты, которые торжественно повергли на мостовую), в параде участвовали десятки тысяч участников войны.

До 1947 года 9 мая было выходным днем, но потом до 1965-го выходной перенесли на Новый год. Однако страна все равно отмечала этот праздник как один из самых великих и трагических. В советское время парады Победы на Красной площади проводились всего несколько раз: в юбилейных 1965, 1985 и 1990 годах. С 1965-го Хрущев вернул на 9 Мая выходной день и объявил День Победы государственным праздником. С шестидесятых своеобразные парады проходили в этот день в разных городах страны: колонны военных проходили по улицам, как правило, к мемориальным памятникам и стелам. Но на Красной площади ежегодного централизованного парада не было.

С 1990 по 1995-й парадов Победы не проводилось, а 9 мая 1995 года, в полувековой юбилей, состоялось грандиозное празднество на Красной площади. Оставшиеся в живых ветераны еще участвовали в парадах 1990-х годов. Последний пеший парад ветеранов состоялся 9 мая 2000 года.

С 1995-го парад Победы 9 мая проводился на Красной площади каждый год, в 2007-м был установлен его официальный регламент. Праздник памяти и скорби превратился в праздник памяти и гордости: и пусть в нем уже давно не участвуют ветераны, в этот день страна вспоминает о Великой Победе, освободившей миллионы людей от гнета фашизма.

Парад 9 мая 2020 года должен был стать юбилейным.



Во всем виноват коронавирус

Объявляя о решении отложить подготовку к параду Победы, президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с эпидемией коронавируса, все еще высоки.

«И это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям... Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более что весь этот год объявлен Годом памяти и славы», — подчеркнул Путин.

По его словам, 9 Мая всегда будет объединять российское общество.

«Понимаю, что для всех нас именно 9 Мая — это День Победы. Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать: в каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев, мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности», — сказал президент России.

Дарья Пинегина, Людмила Губаева