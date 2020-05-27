В Татарстане под поручительства Гарантийного фонда планируют выдать кредитов на 5 млрд рублей

В Татарстане под поручительства Гарантийного фонда республики планируют выдать кредитов до 5 млрд рублей. Как и планировалось, докапитализация Гарантийного фонда РТ в этом году составит 200 млн рублей. На сегодня 80 млн рублей уже поступило в организацию. Директор фонда Тимур Темиргалиев отметил, что по всем фондам в регионах наблюдается снижение активности, на что есть объективные причины.

В общей сложности за последние месяцы Гарантийный фонд нарастил портфель гарантий на 500 млн рублей. Доход в этом году по комиссионным вознаграждениям «минимальный, практически в ноль». У фонда есть капитал в 1,45 млрд рублей, который он размещает в депозиты, что приносит доход, который и является тем самым источником исполнения обязательств Гарантийного фонда перед банками и партнерами.

«В ближайшее время наш старший партнер, Корпорация МСП, подведет итоги ранжирования. Учитывая, что активность снизилась, то наш показатель — 1,7 млрд кредитов — достаточно высокий, к концу года ориентируемся на 5 млрд рублей кредитов, которые будут обеспечены нашей гарантией», — констатировал Темиргалиев.

