В Татарстане господдержку дополняют своими программами

Процентные ставки по кредитам на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели субсидирует ГКУ «Центр реализации мер поддержки бизнеса», через республиканский бюджет, рассказал директор Гарфонда РТ Тимур Темиргалиев. Если предприниматель взял кредит, центр возмещает часть процентных расходов. Максимальная сумма на одного заемщика — 1,5 млн рублей.

Чтобы воспользоваться этой мерой, занятость в компании должна составлять не менее 90%, потеря выручки должна превысить 30%, при этом предприятие не должно входить в официальный перечень наиболее пострадавших отраслей РФ. Республика стремится максимально широко охватить поддержкой бизнес, поэтому таким образом дополняет федеральную помощь, пояснил Темиргалиев. Гарантийный фонд в этой программе помогает с предпринимателями — дает свою базу. Причем помощь непосредственно по программам можно получать и в центре, и в Гарантийном фонде, они не взаимоисключают друг друга.

Банки идут навстречу предпринимателям и также предлагают свои варианты поддержки. В общей сложности по федеральным и внутрибанковским программам банки реструктурировали в Татарстане с начала года более 2,6 тыс. задолженностей на сумму 23 млрд рублей. При этом обратились около 5,5 тыс человек за реструктуризацией. По словам руководителя Гарфонда, в основном отказывали предпринимателям в такой поддержке, если их проблемы начались до кризиса. Тимур Темиргалиев отметил, что разделять эти меры на местные и федеральные нет смысла, потому что результат один и тот же — бизнес получает отсрочку по оплате.

Кроме того, спикер напомнил, что льготные микрозаймы под 1 % реализует Фонд поддержки предпринимательства РТ.

Ранее Тимур Темиргалиев сообщил, что в Татарстане с 1 июня запустят программу займов под 2% годовых. Их будут выдавать всем предприятиям малого и крупного бизнеса на выплату зарплаты в рамках федеральной поддержки.