В Татарстане запустят программу займов для бизнеса под 2% годовых

В Татарстане с 1 июня запустят программу займов под 2% годовых. Их будут выдавать всем предприятиям малого и крупного бизнеса на выплату зарплаты в рамках федеральной поддержки, отметил директор Гарфонда РТ Тимур Темиргалиев.

При сохранении занятости на уровне 90% у предпринимателей будет возможность не платить как основное тело кредита, так и проценты — государство берет на себя эти расходы. Если занятость будет на уровне не менее 80%, тогда бизнес сможет не платить половину от тела кредита и процентов.

Кроме того, Тимергалиев напомнил, что продолжают действовать льготные программы кредитования под 8,5% годовых на инвестиционные цели и оборотные средства.