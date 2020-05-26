Ночью в Казани сгорел дачный дом на Побежимова — видео

Фото: соцсети

В Казани ночью сгорел дачный дом на улице Побежимова. По другим данным, огонь уничтожил дом в поселке Грабарский. В соцсетях появились кадры с места пожара.

На кадрах видно, что пламя охватило всею постройку. Пока неизвестно, был ли дом заселен.

Примечательно, что, несмотря на обилие видеокадров в соцсетях, ни на одном ролике не слышно приближения пожарных служб. Очевидцы активно снимали пожар на телефон, однако догадался ли кто позвонить спасателям — неизвестно.

«Реальное время» запросило подробности в ГУ МЧС РФ по РТ. Информации о возможных погибших или пострадавших пока нет.