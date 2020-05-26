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Ночью в Казани сгорел дачный дом на Побежимова — видео

08:09, 26.05.2020 1
Ночью в Казани сгорел дачный дом на Побежимова — видео
Фото: соцсети

В Казани ночью сгорел дачный дом на улице Побежимова. По другим данным, огонь уничтожил дом в поселке Грабарский. В соцсетях появились кадры с места пожара.

На кадрах видно, что пламя охватило всею постройку. Пока неизвестно, был ли дом заселен.

Примечательно, что, несмотря на обилие видеокадров в соцсетях, ни на одном ролике не слышно приближения пожарных служб. Очевидцы активно снимали пожар на телефон, однако догадался ли кто позвонить спасателям — неизвестно.

«Реальное время» запросило подробности в ГУ МЧС РФ по РТ. Информации о возможных погибших или пострадавших пока нет.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:36
    Это не Побежимова, правильнее будет написать пожар в поселке Грабарский Авиастроительного района!
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