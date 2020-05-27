В Татарстане на выплату зарплат выдали беспроцентные займы на 1,5 млрд рублей

Беспроцентный заем на выплату зарплаты под 0% в Татарстане получили 705 предпринимателей на сумму свыше 1,5 млрд рублей, рассказал во время брифинга директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

Такой кредит выдается на год, через 6 месяцев ставка для бизнеса поднимается до 4% годовых. Чтобы рассчитать сумму кредита, умножают размер МРОТ на число сотрудников в организации.

При этом появилось нововведение от правительства РФ: раньше данной программой могли пользоваться только субъекты микро- и малого бизнеса, теперь — все юрлица, которые официально признаны пострадавшими. В этой программе работают 16 банков, среди них все ключевые федеральные и республиканские организации.

Ранее министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, что предприниматели Татарстана подали 1 282 заявки на кредит под 0% для выплаты зарплат работникам на сумму в 2,8 млрд рублей.

