Предприниматели Татарстана подали заявки на кредит для выплат зарплат на 2,8 млрд рублей

Предприниматели Татарстана подали 1 282 заявки на кредит под 0% для выплат зарплат работникам на сумму в 2,8 млрд рублей, об этом сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов в ходе совещания с представителями кредитных организаций.

Как уточнил докладчик, всего одобрено 684 заявки на 1,5 млрд рублей. Отказ получили 228 предпринимателей.



На сегодняшний день к программе выдачи кредитов под 0% пострадавшим из-за пандемии предприятиям присоединились 40 банков, 16 из них работают на территории Татарстана.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости на предприятиях. Новый кредит будет рассчитываться по формуле один МРОТ на одного работника до 6 месяцев. Срок погашения — до 1 апреля 2021 года. Конечная ставка будет льготной — 2%, все, что выше, — субсидирует государство. Если предприятие сохранит 90% штата, то кредит и проценты по нему будут списаны.

