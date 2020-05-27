Татарстанцы стали чаще интересоваться загородной недвижимостью

У татарстанцев возрос интерес к загородной недвижимости. Об этом рассказала эксперт Управления Росреестра по РТ Наталья Тимашева.

По данным Росреестра РТ и Кадастровой палаты РТ, граждане стали чаще запрашивать информацию о том, на какие вопросы необходимо обратить внимание при покупке загородной недвижимости и как правильно ее оформить. Впрочем, всплеска покупок пока нет, передает «Татар-информ».

Всего с начала года зарегистрировано 10,5 тысячи прав на земельные участки — это на одну тысячу меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее «Реальное время» сообщало, что загородная недвижимость под Казанью выросла в цене в полтора раза. По имеющимся в распоряжении «Реального времени» данным Avito, на рынке аренды недвижимости в Казани рост цен на дачи за год составил 20%.

