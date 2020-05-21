Загородная недвижимость под Казанью выросла в цене в полтора раза

Весной 2020 года в связи с режимом самоизоляции, который в Татарстане продлился в итоге больше месяца, резко выросли как спрос на пригородные казанские дачи, так и стоимость их аренды. По имеющимся в распоряжении «Реального времени» данным Avito, на рынке аренды недвижимости в Казани рост цен на дачи за год составил 20%. На сегодняшний день средняя стоимость найма дачи составила 12 000 рублей в месяц.



В апреле аренда доходила до небывалых 15 тысяч рублей за объект.

«Это не только выше текущей средней стоимости, но и на 50% превосходит аналогичные показатели прошлого года. Скорее всего, это связано с повышенным интересом к аренде дач в этом периоде у жителей региона, которые хотели провести режим самоизоляции в более комфортных условиях», — объясняют этот феномен в «Авито». Отметим, еще год назад, что в апреле, что в мае, средняя стоимость аренды пригородной дачи под Казанью составляла 10 тыс. рублей. Таким образом, апрельские цены из-за карантина взлетели в 1,5 раза — притом что апрель еще далеко не начало дачного сезона для средней полосы России.

Подробнее о рынке аренды загородной недвижимости читайте в материале «Реального времени».

