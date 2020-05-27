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Сегодня Госсовет РТ проведет торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР

06:12, 27.05.2020
Сегодня Госсовет РТ проведет торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР
Фото: Максим Платонов

Сегодня в 9 утра начнется торжественное заседание Государственного Совета РТ. Сто лет назад в этот день был подписан Декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».

В связи с пандемией на заседание приглашены лишь 70 человек, а не 150, как планировалось ранее. Помещения Госсовета будут продезинфицированы, все участники получат маски и перчатки.

Торжественное заседание будет транслироваться в прямом эфире. С основным докладом выступит спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. Также планируются выступления президента республики Рустама Минниханова и руководителей парламентских фракций.

Ранее депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19 перед тождественным заседанием.

Общество Татарстан
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