Сегодня Госсовет РТ проведет торжественное заседание в честь 100-летия ТАССР

Фото: Максим Платонов

Сегодня в 9 утра начнется торжественное заседание Государственного Совета РТ. Сто лет назад в этот день был подписан Декрет «Об Автономной Татарской Социалистической Советской Республике».



В связи с пандемией на заседание приглашены лишь 70 человек, а не 150, как планировалось ранее. Помещения Госсовета будут продезинфицированы, все участники получат маски и перчатки.

Торжественное заседание будет транслироваться в прямом эфире. С основным докладом выступит спикер татарстанского парламента Фарид Мухаметшин. Также планируются выступления президента республики Рустама Минниханова и руководителей парламентских фракций.



Ранее депутаты Госсовета Татарстана сдали тесты на COVID-19 перед тождественным заседанием.

