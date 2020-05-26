«Рубин» выплатит компенсацию владельцам клубных абонементов

«Рубин» выплатит компенсацию владельцам абонементов на домашние матчи клуба на сезон-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«В связи с тем, что оставшиеся матчи сезона 2019/20 пройдут без зрителей, футбольный клуб «Рубин» компенсирует часть затрат болельщикам, которые приобрели сезонные абонементы», — говорится в заявлении клуба.

Получить компенсацию можно со 2 июня двумя способами:

1. Возврат денежных средств. Сумма компенсации рассчитывается по формуле:

Цена абонемента за вычетом всех скидок / 15 домашних матчей чемпионата * 5 матчей без зрителей;

2. Клубный сертификат (сумма депозита рассчитывается по формуле из п. 1).

Напомним, ранее стало известно о возобновлении сезона РПЛ с 21 июня. Все оставшиеся матчи чемпионата пройдут без зрителей.