Шаймиев назвал самые важные события в истории современного Татарстана

Первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев в интервью газете «Республика Татарстан» заявил, что одним из самых важных событий считает принятие Декларации о государственном суверенитете республики 30 августа 1990 года.

«Вы помните, что тогда происходило: толпы людей заполняли площади, часами митинговали… Это стало жестким испытанием не только для меня, но и всего руководства республики. Кстати, считаю очень важным, что у нас хватило выдержки нигде и ни разу в этот период не произнести публично слово «независимость». Я так и не высказал вслух того, чего жаждала от меня агрессивно настроенная толпа. Можно себе представить, что бы произошло, если бы я, поддавшись эмоциям, обронил это слово? Ведь в массовом сознании это означало одно: независимость Татарстана от России, от СССР… Поэтому я до сих пор считаю ту свою сдержанность оправданной. Иначе можно было вовлечь республику в бесперспективную «боевую бучу», — сообщил он.

По его словам, он гордится тем, «что нашему поколению выпала честь создавать государственные основы нового Татарстана».

«Это была целая эпоха открытий, первых шагов первого президента в еще неизведанной новой реальности в республике и в стране в целом. Конечно, это проведение референдума о статусе республики 21 марта 1992 года, когда нам пришлось выдержать мощное давление Федерального центра. Считаю, что референдум в Татарстане стал заметным и очень важным шагом к обновлению всей Российской Федерации. Судя по событиям, которые происходили после ликвидации СССР, Российская Федерация могла стать более жестким центром, чем был даже Советский Союз. А тут наш референдум — как ушат холодной воды на разгоряченные головы… Заслуга референдума была и в том, что сохранялась целостность России, демократические принципы ее развития», — сказал Государственный Советник РТ.

Еще одним значимым событием Шаймиев назвал принятие новой Конституции РТ 6 ноября 1992 года в 14 часов 28 минут: «Запомнилось даже время».

«Затем — подписание с президентом РФ Борисом Ельциным Договора Российской Федерации и Республики Татарстан о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан 15 февраля 1994 года. Договор снял основные вопросы, стал основополагающим документом во всех отношениях. Что очень важно: несмотря на тяжелое экономическое положение, нам удалось предпринять конкретные меры для улучшения жизни татарстанцев», — отметил Шаймиев.