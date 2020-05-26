Марина Патяшина: «Очень бы не хотелось, но не исключается возврат к более жестким ограничительным мерам»

В Татарстане возможен возврат к режиму самоизоляции. Об этом на пресс-конференции по новой коронавирусной инфекции в РТ в «Татар-информе» сообщила глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

«Очень бы не хотелось, но не исключается возврат к более жестким ограничительным мерам», — сказала она.

По словам главы управления Роспотребнадзора по РТ, если число заболевших начнет расти, ограничительные меры придется ужесточить.

«Если мы увидим рост, например, было 60 (случаев заражения коронавирусом), стало 90, <…> значит, нам надо по крайней мере ужесточить работу с предприятиями», — сказала Патяшина.

Она рассказала, что Роспотребнадзор в Татарстане выдал 4 тысячи предписаний, в неделю проводит 1,5 тысячи проверок. Она подчеркнула, что это большой объем работы, которую не видно со стороны.

Сейчас в Татарстане ситуация с распространением COVID-19 стабилизирована.