Динара Сафина вошла в число лучших теннисисток, не выигрывавших турниры «Большого шлема»

Фото: wikimedia.org / Сергей Смирнов

Известное американское издание ESPN включило Динару Сафину в список лучших теннисисток, которые ни разу не выигрывали турнир из серии «Большого шлема».

Кроме спортсменки из Татарстана в перечень вошли еще 7 теннисисток, в том числе россиянка Елена Дементьева.

Сафина завершила свою профессиональную карьеру в 2011 году. На турнирах «Большого шлема» она дважды выходила в финал «Ролан Гаррос» (2008, 2009) и Australian Open (2009). Всего за свою карьеру она заработала свыше 10 миллионов долларов призовых.

В конце февраля нынешнего года Сафина вместе с Дементьевой стали почетными гостями X Международного юношеского турнира по теннису «Кубок Ельцина», прошедшего в Казани.