Наина Ельцина: «Шаймиев много сделал для Татарстана — это человек-легенда»

Фото: Агентство "ФОТО ИТАР-ТАСС"

«Борис Николаевич считался с Шаймиевым»

Сегодня в Казани завершился X Международный юношеский турнир по теннису «Кубок Ельцина». Традиционно соревнования посетила вдова Бориса Ельцина Наина Иосифовна. На этот раз ее сопровождали легенды спорта Шамиль Тарпищев, Елена Дементьева, Динара Сафина и Евгений Кафельников. Торжественная церемония проходила в Казанской академии тенниса.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» после церемонии награждения первая леди России с 1991 по 1999 годы отметила, что она ежегодно встречается с первым президентом Татарстана и государственным советником Минтимером Шаймиевым, однако на этот раз увидеться с ним не получилось.

— У нас с Минтимером Шариповичем очень добрые, прекрасные отношения, — добавила она. — Это великий замечательный человек. Борис Николаевич с ним всегда считался, советовался. Он считал, что Татарстан находится в надежных руках. Шаймиев очень много сделал для республики — это человек-легенда! Республика под его руководством всегда была примером, и сейчас эти традиции продолжаются. На посту всегда достойные люди — это здорово!

«Всегда приезжаю в Казань с радостью»

Что касается завершившегося турнира, она отметила высокую организацию спортивного мероприятия.

— Здорово, что правительство республики и города уделяют теннису такое внимание! — подчеркнула она. — Сюда каждый год на турнир приезжают столько детей, взрослых. Ни разу не слышала, чтоб кто-то высказывал хоть самое маленькое недовольство. Я всегда приезжаю в Казань с радостью, всегда получаю удовольствие от микроклимата республики.

Ельцина пожелала, чтобы теннисный турнир продолжался и развивался вместе с республикой.

Наина Ельцина посещает столицу Татарстана ежегодно — на международный теннисный турнир серии ITF «Кубок Ельцина». И практически всегда наносит визит Минтимеру Шаймиеву.

Международный турнир ITF «Кубок Ельцина» проводится с 2010 года. В 2015 году получил наивысшую первую категорию.В матчах сходятся лучшие теннисисты со всего мира. Для начинающих спортсменов он давно уже стал путевкой в большой теннис.

Тимур Рахматуллин