Ильсур Метшин: «Минимум такой режим нас будет сопровождать этот год»

Смертность от пневмонии ниже, чем в прошлом году

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин открыл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поздравлением всех мусульман с завершением священного месяца Рамадан.

— Впервые за историю этого праздника не смогли посетить мечети, но праздник состоялся. Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в благих делах в этом месяце. Сколько ифтаров было проведено удаленных, сколько помощи делали в этот месяц! Надеемся, эта добрая традиция в «Доброй Казани» продолжится в течение всего года для всех верующих нашего города.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков описал эпидемиологическую ситуацию. В ближайшее время в Казани планируется оборудовать больницу №16 для лечения пациентов с COVID-19. Развертывание госпиталей связано с тем, чтобы собирать там тяжелых пациентов с пневмонией.

— Централизовали все пневмонии в центральном округе — а это 50% населения республики. Такая централизация в медицинских организациях пациентов с подозрением на пневмонию или диагнозом «пневмония» позволила повысить эффективность лечения. В апреле этого года смертность от пневмоний снизилась по сравнению с апрелем в 2018 и 2019 годах, — подчеркнул Жаворонков.

«В апреле этого года смертность от пневмоний снизилась по сравнению с апрелем в 2018 и 2019 годах», — подчеркнул Жаворонков

Продолжается строительство нового четырехэтажного корпуса РКИБ на 150 коек, но при необходимости там можно будет развернуть 504 койки, 24 из них реанимационные, рассказал начальник управления. Он напомнил, что в государственных медицинских организациях с 19 мая начали плановую иммунизацию детского и взрослого населения, возобновили плановый прием. С пациентами разрешили работать лор-врачам, стоматологам, офтальмологам, гинекологам.

— Случаи заражения пока происходят ежедневно. По-разному относятся жители к режиму самосохранения. Кто переболел — такие есть среди нашего окружения, что они испытали при коронавирусе — боль в груди — по сравнению с той пневмонией, которой раньше болели... Не дай Бог такое пережить. Режим самоизоляции почти остановлен по всем отраслям, возвращаемся к нормальной жизни. Поэтому этот режим масок и перчаток, требования Роспотребнадзора надо строго соблюдать. Хотим жить в здравии! Это не на один день, не на месяц, а как минимум такой режим нас будет сопровождать этот год, — настоятельно рекомендовал мэр придерживаться рекомендаций.

Казань — в антирейтинге по дефициту бюджета

В первом квартале поступления в бюджет Казани составили свыше 3,5 млрд рублей, или 22,4% от годового назначения, с ростом в 3% к прошлому году, сообщил во время заседания начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.

Но, по его словам, в апреле этого года фактическое поступление денег по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось. Поступления в бюджет составили 1,1 млрд, что на 43%, или 833,6 млн, ниже к уровню прошлого года.

Резко снизились налоговые поступления от субъектов МСБ. Так, поступления по специальным налоговым режимам, куда входят единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения и патент, к апрелю прошлого года снизились более чем на 43% (или на 299 млн рублей). Также значительное снижение поступлений наблюдается по основному доходному источнику — налогу на доходы физических лиц. Недобор к апрелю прошлого года составил 33,5%, или 167 млн рублей.

В первом квартале поступления в бюджет Казани составили свыше 3,5 млрд рублей, или 22,4% от годового назначения, с ростом в 3% к прошлому году, сообщил Ирек Мухаметшин

Наибольшее снижение поступлений — от доходов в рекламной деятельности (на 78%), строительстве (45%), в гостиничном бизнесе (44%), в операциях с недвижимостью, в медицинских и образовательных услугах, в сферах общепита, информационных технологий, торговле и сфере бытового обслуживания

Объем второго по величине — земельного налога снизился к прошлогоднему апрелю на 48% и составил 197 млн рублей. Общий объем неналоговых доходов Казани в апреле упал на 52%.

— Снижение доходов фиксировали по всем городам-миллионникам. Наибольший процент недобора наблюдается по нашему городу. Это связано со значительной долей платежей субъектов МСП в бюджет города, которые особенно пострадали в сложившихся условиях. Это сфера туризма, гостиничный бизнес, услуг, допобразования, организации досуга, развлечений, здравоохранения, автоперевозок, общепита, торговли, — пояснил Мухаметшин.

Но, как он отметил, в мае ситуация начала выправляться. Падение объема доходов отмечено на уровне 11%, или 117 млн рублей, к маю прошлого года. По прогнозам, во втором квартале доходы бюджета составят 2,7 млрд рублей, что меньше плана на 31%. Недобор при этом составит 1,2 млрд рублей. По предварительным оценкам, объем выпадающих доходов по году может достичь 2,6 млрд рублей.

БКК планируется завершить в августе текущего года. Фото mindortrans.tatarstan.ru

В городе «затягивают пояса»

Начальник управления рассказал, что в городе разработали план мероприятий по оптимизации расходов на 330 млн рублей. Сократили непервоочередные расходы на командировки, семинары, мероприятия в парках, цветочное оформление, на утилизацию снега и закупку реагентов.

Отложили ремонт моста по улице Достоевского и моста через Волгу в поселке Куземетьево. Подождут с ремонтом библиотеки на улицах Вишневского и Мавлютова. Пока не будут ремонтировать надземный пешеходный переход по Оренбургскому тракту. Остатки городской казны на начало года пойдут на покрытие дефицита бюджета в объеме 1 млрд рублей.

— Сегодня то самое время, когда все затягивают пояса. Надо отдать должное правительству республики и президенту Рустаму Минниханову, все программы сохранены в полном объеме. Капремонт дворов, социальных учреждений. Ведем дорожное строительство, продолжаем ремонтировать детсады, школы, жилфонд, готовим летние оздоровительные лагеря. Жизненно важный объект — БКК — планируем завершить в августе этого года. Только на снос жилья и приобретение земельных, дачных участков, недвижимости по рыночным условиям предусмотрено 550 млн рублей, несмотря на то, что где-то это давнишние здания, лачуги. В такой сложный период мы продолжаем строительство, поддерживаем отрасль, и это дает возможность улучшить жилищные условия для тех, кто попал под этот снос, — подчеркнул Метшин.

Он отметил, что сейчас завершается озеленение 70 улиц — «зеленый рекорд» — у этой республиканской программе нет аналога». Город тем самым дает возможность своим жителям заработать. Мэр пообещал, что все работы по благоустройству Казани тоже доведут до конца.

Куляжев перечислил работы, которые ведутся в городе в этом году

Какие дороги будут ремонтировать

Несмотря на кризис, проекты дорожных работ не сократили благодаря поддержке федерального центра и республики, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. На это выделили 7,5 млрд рублей, из них 1,5 млрд — на национальный проект «Безопасные и качественные дороги», 2,8 млрд направят на строительство участка Большого Казанского кольца, 1,9 млрд рублей используют при ремонте объектов улично-дорожной сети, а 1,3 млрд рублей пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов. На каждый рубль из федерального бюджета республика выделила 6 рублей.

Куляжев перечислил работы, которые ведутся в городе в этом году.

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют в общей сложности 30 километров покрытия, в том числе на улицах Патриса Лумумбы, Тэцевской, Болотникова, Фрунзе, Гвардейской, 2-й Старо-Аракчинской, а также Рихарда Зорге. Сейчас выполнена треть программы.

В программу ремонта улично-дорожной сети вошли наиболее изношенные второстепенные участки улицы Крутовской, Автосервисной, проездов по улицам Лукина, Авангардной, Гагарина, Батыршина. Ремонта на них не было уже много лет. Игорь Куляжев рассказал: чтобы определить участки, собирали отрицательные отзывы горожан, в том числе в системе «Народный контроль» и в интерактивном проекте «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт». Всего восстановят 190 тыс. кв. м на 80 участках.

Продолжается строительство первой очереди Большого Казанского кольца, на участке в 810 метров от улицы Мидхата Булатова до Технической. Эта автодорога соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью и разгрузит магистрали в центральной части города. Вскоре планируется завершить дорожные работы от улицы Мидхата Булатова до Борисковской и закольцевать трамвайную линию. Общая протяженность кольцевого трамвайного маршрута №5 составит 34 км, это будет самый длинный трамвайный маршрут в России. Он пройдет по территории шести районов города, напомнил Куляжев.

Кроме того, в этом году приведут в порядок 18 дорог в поселках Салмачи, Сухая Река, Киндери, Залесный, Северный, Кояшлы, Старые Горки, Новое Юдино, Адмиралтейская слобода, Гривка, Большие Клыки, Вознесенское, Константиновка, Торфяной. Их общая площадь превысит 68 тыс. кв. м.

К двум садовым обществам, №15 и Казанского железнодорожного узла, обустроят две подъездные дороги протяженностью свыше 1 километра. Добираться в эти массивы будет проще многим дачникам — там более 400 садовых участков.

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют в общей сложности 30 километров дорожного покрытия. Фото mindortrans.tatarstan.ru

В Казани начинают проектировать и строить несколько новых важных дорог.

В Кировском районе начали подготовительные работы первого этапа строительства автомобильной дороги от улицы Несмелова до 32-го Военного городка (на участке до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км). Сейчас тут переустраивают инженерные коммуникации и выкупают земельные участки.

В Советском районе начали проектировать первый участок шестиполосной автомобильной дороги протяженностью 3,1 км по Вознесенскому тракту (от Аметьевской магистрали до проспекта Победы). Длина тракта — 10 км, он обеспечит выезд из города на федеральную трассу М-7. Массового отселения здесь не предполагается, поскольку «коридор» под тракт власти города держали в резерве и не застраивали.

На границе Приволжского и Советского районов начали строить долгожданный мост через Ноксу. На время строительства обеспечат объездные пути, а завершат работу до конца текущего года.

В Авиастроительном районе реконструируют участок улицы Максимова между улицами Петра Витера и Дементьева.

Чтобы улучшить транспортную обстановку и исключить заторы в часы пик по проспекту Универсиады, улицам Тихомирнова, Профсоюзной и Ташаяк, проектируют новые адаптивные светофоры для «зеленой волны». До конца года изменят конфигурацию перекрестков улиц Бутлерова — Тихомирнова и Баумана — Право-Булачная.

«Мы перестали латать дороги. Мы проектируем, открываем новые направления, реализуем масштабные проекты», — сказал градоначальник

Чтобы обезопасить дороги на 70 улицах, на которых полностью отсутствует освещение, установят 1300 опор и 1700 светильников. Светлее станет на улицах Белинского, Гагарина, 32-й Военный городок, Галактионова, Фукса, Латыпова, Тихорецкой, будет освещена дорога к жилому массиву «Привольный». Кроме того, на магистральных улицах нанесут разметку термопластиком, на улицах с меньшей интенсивностью движения транспорта — краской. На это потратят 250 млн рублей. Общая площадь разметки составит 324 тыс. кв. метров.

— Шесть лет назад, до Универсиады, мечта была о таких цифрах, о которых сегодня докладывает Игорь Владимирович. Руководство республики уделяет этому должное внимание. 7,5 млрд рублей — это огромная цифра. Мы перестали латать дороги. Мы проектируем, открываем новые направления, реализуем масштабные проекты, как строительство Большого Казанского кольца, и начинаем в этом году проектировать Вознесенский тракт — это отдельная артерия, вылетная магистраль из Казани, через насыщенный район, промзону, через Азино-1, Азино-2, с выходом на М-7, — сказал градоначальник.

Екатерина Аблаева, фото kzn.ru