Ильсур Метшин: «Минимум такой режим нас будет сопровождать этот год»
Смертность от пневмонии ниже, чем в прошлом году
Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин открыл заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом поздравлением всех мусульман с завершением священного месяца Рамадан.
— Впервые за историю этого праздника не смогли посетить мечети, но праздник состоялся. Хочу поблагодарить тех, кто участвовал в благих делах в этом месяце. Сколько ифтаров было проведено удаленных, сколько помощи делали в этот месяц! Надеемся, эта добрая традиция в «Доброй Казани» продолжится в течение всего года для всех верующих нашего города.
Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков описал эпидемиологическую ситуацию. В ближайшее время в Казани планируется оборудовать больницу №16 для лечения пациентов с COVID-19. Развертывание госпиталей связано с тем, чтобы собирать там тяжелых пациентов с пневмонией.
— Централизовали все пневмонии в центральном округе — а это 50% населения республики. Такая централизация в медицинских организациях пациентов с подозрением на пневмонию или диагнозом «пневмония» позволила повысить эффективность лечения. В апреле этого года смертность от пневмоний снизилась по сравнению с апрелем в 2018 и 2019 годах, — подчеркнул Жаворонков.
Продолжается строительство нового четырехэтажного корпуса РКИБ на 150 коек, но при необходимости там можно будет развернуть 504 койки, 24 из них реанимационные, рассказал начальник управления. Он напомнил, что в государственных медицинских организациях с 19 мая начали плановую иммунизацию детского и взрослого населения, возобновили плановый прием. С пациентами разрешили работать лор-врачам, стоматологам, офтальмологам, гинекологам.
— Случаи заражения пока происходят ежедневно. По-разному относятся жители к режиму самосохранения. Кто переболел — такие есть среди нашего окружения, что они испытали при коронавирусе — боль в груди — по сравнению с той пневмонией, которой раньше болели... Не дай Бог такое пережить. Режим самоизоляции почти остановлен по всем отраслям, возвращаемся к нормальной жизни. Поэтому этот режим масок и перчаток, требования Роспотребнадзора надо строго соблюдать. Хотим жить в здравии! Это не на один день, не на месяц, а как минимум такой режим нас будет сопровождать этот год, — настоятельно рекомендовал мэр придерживаться рекомендаций.
Казань — в антирейтинге по дефициту бюджета
В первом квартале поступления в бюджет Казани составили свыше 3,5 млрд рублей, или 22,4% от годового назначения, с ростом в 3% к прошлому году, сообщил во время заседания начальник Финансового управления Казани Ирек Мухаметшин.
Но, по его словам, в апреле этого года фактическое поступление денег по сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось. Поступления в бюджет составили 1,1 млрд, что на 43%, или 833,6 млн, ниже к уровню прошлого года.
Резко снизились налоговые поступления от субъектов МСБ. Так, поступления по специальным налоговым режимам, куда входят единый налог на вмененный доход, упрощенная система налогообложения и патент, к апрелю прошлого года снизились более чем на 43% (или на 299 млн рублей). Также значительное снижение поступлений наблюдается по основному доходному источнику — налогу на доходы физических лиц. Недобор к апрелю прошлого года составил 33,5%, или 167 млн рублей.
Наибольшее снижение поступлений — от доходов в рекламной деятельности (на 78%), строительстве (45%), в гостиничном бизнесе (44%), в операциях с недвижимостью, в медицинских и образовательных услугах, в сферах общепита, информационных технологий, торговле и сфере бытового обслуживания
Объем второго по величине — земельного налога снизился к прошлогоднему апрелю на 48% и составил 197 млн рублей. Общий объем неналоговых доходов Казани в апреле упал на 52%.
— Снижение доходов фиксировали по всем городам-миллионникам. Наибольший процент недобора наблюдается по нашему городу. Это связано со значительной долей платежей субъектов МСП в бюджет города, которые особенно пострадали в сложившихся условиях. Это сфера туризма, гостиничный бизнес, услуг, допобразования, организации досуга, развлечений, здравоохранения, автоперевозок, общепита, торговли, — пояснил Мухаметшин.
Но, как он отметил, в мае ситуация начала выправляться. Падение объема доходов отмечено на уровне 11%, или 117 млн рублей, к маю прошлого года. По прогнозам, во втором квартале доходы бюджета составят 2,7 млрд рублей, что меньше плана на 31%. Недобор при этом составит 1,2 млрд рублей. По предварительным оценкам, объем выпадающих доходов по году может достичь 2,6 млрд рублей.
В городе «затягивают пояса»
Начальник управления рассказал, что в городе разработали план мероприятий по оптимизации расходов на 330 млн рублей. Сократили непервоочередные расходы на командировки, семинары, мероприятия в парках, цветочное оформление, на утилизацию снега и закупку реагентов.
Отложили ремонт моста по улице Достоевского и моста через Волгу в поселке Куземетьево. Подождут с ремонтом библиотеки на улицах Вишневского и Мавлютова. Пока не будут ремонтировать надземный пешеходный переход по Оренбургскому тракту. Остатки городской казны на начало года пойдут на покрытие дефицита бюджета в объеме 1 млрд рублей.
— Сегодня то самое время, когда все затягивают пояса. Надо отдать должное правительству республики и президенту Рустаму Минниханову, все программы сохранены в полном объеме. Капремонт дворов, социальных учреждений. Ведем дорожное строительство, продолжаем ремонтировать детсады, школы, жилфонд, готовим летние оздоровительные лагеря. Жизненно важный объект — БКК — планируем завершить в августе этого года. Только на снос жилья и приобретение земельных, дачных участков, недвижимости по рыночным условиям предусмотрено 550 млн рублей, несмотря на то, что где-то это давнишние здания, лачуги. В такой сложный период мы продолжаем строительство, поддерживаем отрасль, и это дает возможность улучшить жилищные условия для тех, кто попал под этот снос, — подчеркнул Метшин.
Он отметил, что сейчас завершается озеленение 70 улиц — «зеленый рекорд» — у этой республиканской программе нет аналога». Город тем самым дает возможность своим жителям заработать. Мэр пообещал, что все работы по благоустройству Казани тоже доведут до конца.
Какие дороги будут ремонтировать
Несмотря на кризис, проекты дорожных работ не сократили благодаря поддержке федерального центра и республики, сообщил председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев. На это выделили 7,5 млрд рублей, из них 1,5 млрд — на национальный проект «Безопасные и качественные дороги», 2,8 млрд направят на строительство участка Большого Казанского кольца, 1,9 млрд рублей используют при ремонте объектов улично-дорожной сети, а 1,3 млрд рублей пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию новых объектов. На каждый рубль из федерального бюджета республика выделила 6 рублей.
Куляжев перечислил работы, которые ведутся в городе в этом году.
- В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют в общей сложности 30 километров покрытия, в том числе на улицах Патриса Лумумбы, Тэцевской, Болотникова, Фрунзе, Гвардейской, 2-й Старо-Аракчинской, а также Рихарда Зорге. Сейчас выполнена треть программы.
- В программу ремонта улично-дорожной сети вошли наиболее изношенные второстепенные участки улицы Крутовской, Автосервисной, проездов по улицам Лукина, Авангардной, Гагарина, Батыршина. Ремонта на них не было уже много лет. Игорь Куляжев рассказал: чтобы определить участки, собирали отрицательные отзывы горожан, в том числе в системе «Народный контроль» и в интерактивном проекте «Карта убитых дорог» общественного движения «Народный фронт». Всего восстановят 190 тыс. кв. м на 80 участках.
- Продолжается строительство первой очереди Большого Казанского кольца, на участке в 810 метров от улицы Мидхата Булатова до Технической. Эта автодорога соединит промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью и разгрузит магистрали в центральной части города. Вскоре планируется завершить дорожные работы от улицы Мидхата Булатова до Борисковской и закольцевать трамвайную линию. Общая протяженность кольцевого трамвайного маршрута №5 составит 34 км, это будет самый длинный трамвайный маршрут в России. Он пройдет по территории шести районов города, напомнил Куляжев.
- Кроме того, в этом году приведут в порядок 18 дорог в поселках Салмачи, Сухая Река, Киндери, Залесный, Северный, Кояшлы, Старые Горки, Новое Юдино, Адмиралтейская слобода, Гривка, Большие Клыки, Вознесенское, Константиновка, Торфяной. Их общая площадь превысит 68 тыс. кв. м.
- К двум садовым обществам, №15 и Казанского железнодорожного узла, обустроят две подъездные дороги протяженностью свыше 1 километра. Добираться в эти массивы будет проще многим дачникам — там более 400 садовых участков.
В Казани начинают проектировать и строить несколько новых важных дорог.
- В Кировском районе начали подготовительные работы первого этапа строительства автомобильной дороги от улицы Несмелова до 32-го Военного городка (на участке до Адмиралтейского пруда протяженностью 1,5 км). Сейчас тут переустраивают инженерные коммуникации и выкупают земельные участки.
- В Советском районе начали проектировать первый участок шестиполосной автомобильной дороги протяженностью 3,1 км по Вознесенскому тракту (от Аметьевской магистрали до проспекта Победы). Длина тракта — 10 км, он обеспечит выезд из города на федеральную трассу М-7. Массового отселения здесь не предполагается, поскольку «коридор» под тракт власти города держали в резерве и не застраивали.
- На границе Приволжского и Советского районов начали строить долгожданный мост через Ноксу. На время строительства обеспечат объездные пути, а завершат работу до конца текущего года.
- В Авиастроительном районе реконструируют участок улицы Максимова между улицами Петра Витера и Дементьева.
- Чтобы улучшить транспортную обстановку и исключить заторы в часы пик по проспекту Универсиады, улицам Тихомирнова, Профсоюзной и Ташаяк, проектируют новые адаптивные светофоры для «зеленой волны». До конца года изменят конфигурацию перекрестков улиц Бутлерова — Тихомирнова и Баумана — Право-Булачная.
Чтобы обезопасить дороги на 70 улицах, на которых полностью отсутствует освещение, установят 1300 опор и 1700 светильников. Светлее станет на улицах Белинского, Гагарина, 32-й Военный городок, Галактионова, Фукса, Латыпова, Тихорецкой, будет освещена дорога к жилому массиву «Привольный». Кроме того, на магистральных улицах нанесут разметку термопластиком, на улицах с меньшей интенсивностью движения транспорта — краской. На это потратят 250 млн рублей. Общая площадь разметки составит 324 тыс. кв. метров.
— Шесть лет назад, до Универсиады, мечта была о таких цифрах, о которых сегодня докладывает Игорь Владимирович. Руководство республики уделяет этому должное внимание. 7,5 млрд рублей — это огромная цифра. Мы перестали латать дороги. Мы проектируем, открываем новые направления, реализуем масштабные проекты, как строительство Большого Казанского кольца, и начинаем в этом году проектировать Вознесенский тракт — это отдельная артерия, вылетная магистраль из Казани, через насыщенный район, промзону, через Азино-1, Азино-2, с выходом на М-7, — сказал градоначальник.
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